Papa Francesco: Maestro dell'Annuncio Cristiano e Promotore di Pace

"Non ci sono luoghi esclusivi per la missione della Chiesa: il grande e vasto mondo è un luogo per la parola per l'annunzio e Papa Francesco è veramente un maestro dell'annuncio del cristianesimo portando questo messaggio di pace, di convivenza interculturale, di vicinanza a chi soffre". Così il Prefetto della Cultura, il cardinal José Tolentino de Mendonca, ha commentato il videomessaggio del Papa a Sanremo. "Quello che ha detto ieri, lo ha detto a Venezia", alla Biennale, e "lo ripete ovunque: il mondo ha bisogno del talento e della vocazione degli artisti", ha detto nella conferenza stampa di presentazione del Giubileo degli artisti.