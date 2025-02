Papa Francesco: l'importanza della castità nella vita consacrata

Il Papa sottolinea, rivolto a religiose e religiosi, l'importanza della castità. "E' importante, nelle nostre comunità, prendersi cura della crescita spirituale e affettiva delle persone, già dalla formazione iniziale e anche in quella permanente, perché la castità mostri davvero la bellezza dell'amore che si dona, e non prendano piede fenomeni deleteri come l'inacidimento del cuore o l'ambiguità delle scelte, fonte di tristezza e insoddisfazione e causa, a volte, in soggetti più fragili, dello svilupparsi di vere e proprie 'doppie vite'". Lo ha detto il Papa nell'omelia dei vespri nella festa della vita consacrata.

"La lotta contro la tentazione della doppia vita è quotidiana", ha aggiunto Papa Francesco.