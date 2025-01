Papa Francesco in visita alla Fondazione Roma: importanza di cultura e gratuità

Nel primo pomeriggio di oggi il Papa Francesco si è recato in visita alla sede della Fondazione Roma presso Palazzo Sciarra Colonna. È stato accolto dal presidente Franco Parasassi, dai componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dal Direttore Generale Renato Lattante. Presenti anche i familiari. Lo riferisce la stessa Fondazione.

Il Papa, dopo aver benedetto la piccola cappella fatta costruire all'interno di Palazzo Sciarra, si è intrattenuto con i vertici della Fondazione Roma. Papa Francesco ha ringraziato la Fondazione Roma per l'impegno profuso nella sua attività istituzionale ed ha sottolineato l'importanza della gratuità in tutti gli ambiti e, in particolare, nella cultura. "Emozionante è stato anche il richiamo del Papa al senso dell'umorismo che deve accompagnare la quotidianità di ogni uomo e, a tal proposito, ha ricordato una bella preghiera di San Tommaso Moro", riferisce la Fondazione.

Nel corso dell'incontro, il Presidente, dopo aver ringraziato il Pontefice della visita, ha anche ricordato la recente visita del Papa a Palazzo Cipolla facente parte del Museo del Corso - Polo museale, lo scorso 8 dicembre, per ammirare il capolavoro di Marc Chagall la "Crocifissione bianca", opera tanto amata dal Papa.

Il Presidente Parasassi, nel suo saluto al Papa, ha manifestato "l'emozione e la felicità di tutti i componenti degli organi della Fondazione per l'eccezionale evento ed ha rilevato come oggi la Fondazione si trovi investita di grandi responsabilità, poiché tutti guardano a noi per far fronte a bisogni sempre più impellenti e diffusi. Di fronte ad un contesto di grandi emergenze, la Fondazione - riferisce ancora la nota - sta, però, rispondendo generosamente, estendendo la sua solidale vicinanza non limitandola al tradizionale territorio di intervento, ma arrivando ad operare anche all'estero con iniziative di carattere umanitario e sanitario".