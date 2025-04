Papa Francesco è morto: il cordoglio del Presidente argentino Javier Milei

"È con profondo dolore che ho appreso questa triste notizia questa mattina: Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è venuto a mancare oggi e riposa in pace. Nonostante le divergenze che oggi appaiono minori, averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore". Lo scrive il capo di Stato argentino, Javier Milei, sul suo profilo X.

"Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede -aggiunge - saluto il Santo Padre e accompagno tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare questa triste notizia".