Papa Francesco è arrivato in Indonesia

Papa Francesco è arrivato in Indonesuia, prima tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. L'aereo con a bordo il pontefice è atterrato all'aeroporto internazionale di Giacarta. Dopo la cerimonia di accoglienza all'aeroporto, alla presenza del ministro per gli Affari religiosi, il papa si trasferirà alla nunziatura apostolica dove incontrerà un gruppo di poveri, senzatetto e profughi assistiti dalla comunità di Sant'Egidio e dal servizio dei gesuiti per i rifugiati.