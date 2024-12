Papa Francesco apre la Porta Santa a Rebibbia: un richiamo alla politica sui detenuti

Il gesto di Papa Francesco verso le persone che vivono in carcere richiama la politica a farsi carico delle condizioni di vita dei detenuti in un anno in cui nulla si è fatto per ridurre la sovrappopolazione, intervenire sul degrado e sulle cause dei troppi suicidi. C'è una distanza enorme tra il messaggio di Sua Santità e la volontà del Governo di mostrare la faccia cattiva, mostrando indifferenza per le sofferenze dei detenuti e pensando al carcere non certo come luogo di speranza ma di abbandono e vendetta.

Lo afferma il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato nel commentare l'apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia.