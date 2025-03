Papa: condizioni cliniche stabili, prosegue ossigenoterapia e fisioterapia respiratoria

Nella giornata odierna le condizioni cliniche del Papa "si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi ed ha eseguito la fisioterapia respiratoria". È quanto afferma il bollettino medico della sala stampa vaticana nel quale si sottolinea inoltre durante la giornata il Pontefice ha "alternato preghiera e riposo" mentre in mattinata "ha ricevuto l'Eucarestia".

"Questa notte, come programmato - aggiunge il bollettino medico - per il Papa verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina". La prognosi di Bergoglio, conclude la nota, "rimane riservata".