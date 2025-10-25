Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Beatrice BellucciTurista giapponese PantheonPortarei Usa CaraibiSinner ViennaSprint race Malesia
Acquista il giornale
Ultima oraPapa con primo ministro Libano, pace per popolo palestinese
25 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Papa con primo ministro Libano, pace per popolo palestinese

Papa con primo ministro Libano, pace per popolo palestinese

'Stabilizzazione per tutta l'area'

'Stabilizzazione per tutta l'area'

'Stabilizzazione per tutta l'area'

"Le speranze riposte dal popolo libanese nel processo di riforme e di stabilizzazione del Paese e si è allargato al contesto regionale, con il condiviso auspicio che si giunga presto ad una piena pacificazione dell'intero Levante". Sono gli auspici comuni di papa Leone e Nawaf Salam, Primo Ministro della Repubblica del Libano, ricevuto questa mattina in udienza privata in Vaticano. Papa Leone sarà in Libano nel contesto del viaggio in Turchia dal 30 novembre al 2 dicembre prossimi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata