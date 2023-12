Pantheon, 1,4 milioni visitatori in 5 mesi, 5,3 milioni incasso

Nel periodo compreso tra luglio e novembre, al Pantheon si sono registrati quasi 1,4 milioni di visitatori, con un incasso che sfiora i 5,3 milioni di euro. Oltre 88mila giovani tra i 18 e i 25 anni hanno usufruito della riduzione, mentre sono stati 296mila gli ingressi gratuiti. Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sottolineando che "la decisione di introdurre un biglietto a pagamento per l'accesso al Pantheon si è rivelata una scelta vincente, confermando che questa meravigliosa architettura continua ad esercitare un fascino straordinario". Le risorse incamerate, come previsto dal protocollo stipulato un anno fa, sono destinate alla manutenzione del monumento, alle iniziative solidali e al restauro del patrimonio culturale dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione della scorsa primavera. In particolare, a novembre, gli ingressi sono stati 260mila, con un introito di quasi 930mila euro, di cui 14mila giovani tra i 18 e i 25 anni, e quasi 66mila accessi gratuiti. Il contributo raccolto per l'Emilia Romagna è stato di 191.779 euro, portando il totale complessivo delle risorse destinate a questo fine a 1.088.780 euro. Di seguito un riepilogo (3 luglio - 30 novembre 2023): • Totale ingressi (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 1.381.018 • Totale incasso lordo (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 5.257.368 euro • Totale contributo per alluvione in Emilia Romagna 1.088.780 euro. Per maggiori informazioni sull'acquisto, visitare il sito https://cultura.gov.it/luogo/pantheon.