Paniere 2025 Istat: Nuovi Prodotti per Migliorare la Rappresentatività dei Prezzi

Nel paniere 2025, utilizzato dall'Istat per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, tra i prodotti che entrano per migliorarne la rappresentatività ci sono lo speck, il pantalone corto donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d'aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli, il cono gelato. Escono invece dal paniere il test sierologico anticorpi e il tampone molecolare Covid-19. Sono 1.923 i prodotti elementari (erano 1.915 nel 2024).