Panetta, persistere su livello dei tassi, non solo alzarli

La "persistenza" per un periodo più lungo dei tassi Bce "è importante quanto" il suo livello. E' quanto afferma il componente del board e futuro governatore dell Banca d'Italia Fabio Panetta in un evento alla Bocconi secondo cui "è' troppo presto" ora per sapere se a settembre ci sarà o meno un nuovo rialzo dei tassi della Bce. Per Panetta "la politica monetaria può operare non solo alzando i tassi ma anche mantenendoli agli attuali livelli per un periodo più lungo". Una politica di questo genere, spiega, che "incorpora la persistenza", permette una maggiore flessibilità "nell'adeguarsi ai dati per portare a termine il compito di frenare l'inflazione in Europa".