Panetta, da tassa sulle banche no rischi di instabilità

Il contributo per le banche previsto in Manovra tramite anche un aumento della tassazione non provoca "rischi di instabilità finanziaria". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa post riunione dei tassi Bce a Firenze. Panetta ha ricordato come le banche italiane siano ben capitalizzate e redditizie riservandosi comunque una valutazione quando il testo sarà definitivo.