Panetta, 'barriere protezionistiche non sono la soluzione'

"Bisogna evitare l'illusione" di "erigere barriere protezionistiche come soluzione ai problemi" delle nostre economie. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta intervenendo al seminario G7 ricorrendo alla metafora di un "coltello da cucina che non non è lo strumento giusto per portare a termine un'operazione chirurgica complessa". Panetta ha anche scongiurato "la divisione dell'economia globale in blocchi rivali che porterebbe solo a più elementi negativi che positivi".