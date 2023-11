Panetta, Bankitalia deve aprirsi al cambiamento

"Continuare ad applicare il metodo di lavoro che ci è consueto - basato sul confronto delle idee, sul rigore delle analisi, sull'imparzialità e sulla trasparenza delle decisioni - contribuirà all'orgoglio di appartenere al nostro Istituto e all'efficacia della nostra azione". Lo afferma il neo governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta in una mail ai dipendenti. "Ma continuità non vuol dire conservazione. Dovremo aprirci pienamente al cambiamento e all'innovazione, come è avvenuto in passato nei momenti importanti della storia della Banca d'Italia", ha aggiunto.