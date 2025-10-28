Lunedì 27 Ottobre 2025

Ultima oraPanetta, banche solide, usino risorse per crescita economia
28 ott 2025
Panetta, banche solide, usino risorse per crescita economia

Il sistema delle banche italiane è "nell'insieme solido, ben patrimonializzato e oggi tra i più redditizi d'Europa" e deve usare "le risorse generate in questa fase favorevole" per sostenere la crescita dell'economia e non far mancare il credito alle aziende "con buone prospettive di sviluppo". Questo l'appello del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla giornata del risparmio dell'Acri. Per il governatore "i rischi di credito restano limitati, grazie anche alle buone condizioni finanziarie delle imprese. Contribuisce l'ampio utilizzo dei prestiti garantiti dallo Stato".

