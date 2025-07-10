Panama celebra la rimozione dalla lista nera dell'Ue

Il settore finanziario panamense ha accolto con favore l'esclusione del Paese dall'elenco dell'Unione europea delle nazioni ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Carlos Berguido, presidente esecutivo dell'Associazione Bancaria, ha definito l'uscita un atto di giustizia e un riconoscimento degli sforzi tecnici compiuti per anni.

"Non siamo un rifugio per criminali o denaro illecito — ha dichiarato — abbiamo messo in atto un'evoluzione straordinaria nei controlli e finalmente questo è stato riconosciuto".

Nonostante si tratti di un passo positivo, il dirigente ha sottolineato l'importanza di consolidare i progressi raggiunti e di evitare qualsiasi segnale che possa essere interpretato come un allentamento nell'applicazione degli standard. "La missione più importante è non ricadere — ha aggiunto — e non si devono rilassare i controlli. Dobbiamo continuare a inviare il messaggio chiaro che Panama è all'altezza delle norme internazionali".

La nazione centroamericana figura ancora nella lista delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale del Forum Globale. Per questo motivo, le associazioni finanziarie hanno reiterato l'appello a proseguire gli sforzi e a non perdere lo slancio.