Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Pam: Gaza al 'punto di rottura', riattivare rete alimentare

Direttrice del Programma: 'Ho visto bambini irriconoscibili'

Direttrice del Programma: 'Ho visto bambini irriconoscibili'

Direttrice del Programma: 'Ho visto bambini irriconoscibili'

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha avvertito giovedì che Gaza è "al punto di rottura" e ha lanciato un appello per riattivare urgentemente la sua rete di 200 punti di distribuzione alimentare per prevenire la diffusione di sacche di carestia.

"Gaza è al punto di rottura. La disperazione sta aumentando vertiginosamente, e l'ho visto in prima persona", ha dichiarato la direttrice esecutiva del Pam, Cindy McCain, dopo aver incontrato bambini palestinesi affamati, che ha definito "irriconoscibili" rispetto alle fotografie scattate quando erano sani.

