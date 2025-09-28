Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Pallavolo: Mattarella, "Vittoria, vi aspetto al Quirinale"
28 set 2025
28 set 2025
Pallavolo: Mattarella, "Vittoria, vi aspetto al Quirinale"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - apprende l'ANSA - ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi". Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del Capo dello Stato.

