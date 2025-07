La contrada dell'Oca con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, sul cavallo Diodoro, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La corsa si è disputata oggi dopo il rinvio dal 2 luglio per un forte temporale. Tittia e Diodoro hanno vinto rimanendo in testa per tutti i tre giri di piazza del Campo.