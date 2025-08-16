Sabato 16 Agosto 2025

16 ago 2025
Palio di Siena, vince la contrada del Valdimontone

Col fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola

La contrada del Valdimontone col fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove è andato subito davanti a tutti con uno scatto di prepotenza.

Pantera e Leocorno hanno tallonato il Valdimontone tutta la corsa, poi Zedde ha avuto lo spunto all'ultimo Casato di far mantenere la testa della corsa a Anda e Bola rintuzzando un insidioso tentativo di Tittia su Diodoro per il Leocorno di superarlo all'ultima curva.

