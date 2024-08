Palio di Siena rinviato a domani causa pioggia

Rinviato a domani per il Palio di Siena. A causa della pioggia la Carriera dedicata alla Madonna Assunta è stata rinviata dopo che l'acqua ha cominciato a cadere su piazza del Campo intorno alle 17.30, mentre si stava svolgendo il corteo storico, rendendo scivoloso il tufo. Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Sempre a causa della pioggia quest'anno era stato rinviato per ben due volte anche il Palio del 2 luglio. È un evento raro che nello stesso anno si assista al rinvio di entrambi i pali causa maltempo.