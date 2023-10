Palestinesi con doppia cittadinanza a Rafah, il valico

Dopo aver appreso dell'ingresso di aiuti umanitari a Gaza dall'Egitto, una cinquantina di palestinesi con doppia cittadinanza (in particolare egiziana) si sono recati al valico di Rafah nella speranza di passare nel Sinai. Ma, come ha riferito l'ANSA sul posto, gli uffici del terminal passeggeri del valico rimangono chiusi e questi palestinesi (fra cui molti bambini) non trovano nessuno con cui parlare. (ANSAmed).