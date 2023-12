Palestinese ucciso a Nablus dopo aver tentato di attaccare soldati.

Oggi è stato ucciso un Palestinese, secondo quanto riferito dal portavoce militare israeliano, dopo che aveva cercato di avventarsi con un coltello contro soldati che presidiavano un posto di blocco a pochi chilometri da Nablus, in Cisgiordania. Al momento non è nota la sua identità. Da parte palestinese non è ancora stato commentato questo episodio.