Palestinese in lacrime per i bimbi di Gaza Il Primo Ministro palestinese Mohammad Shtayyeh piange durante una riunione di governo a Ramallah, parlando dei bambini uccisi dai raid israeliani nella Striscia di Gaza. Descrive la madre di tre bambini sepolti sotto le macerie e conclude con un appello alla misericordia per le anime dei martiri e alla vergogna per i criminali.