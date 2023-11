Palestina e Libano pareggiano 0-0 ai Mondiali

La giornata di oggi delle qualificazioni mondiali prevedeva, in Asia, anche l'esordio nella seconda fase della Palestina, in campo per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. La partita per il gruppo I contro il Libano si è giocata in campo neutro, nel Khalid bin Mohammed Stadium degli Emirati Arabi, ed è finita 0-0. La nazionale palestinese del ct Makram Daboub era priva di tre titolari, che non sono riusciti a lasciare Striscia di Gaza.