Palazzo Chigi, in prima linea per Gaza,150 palestinesi in Italia

Le due operazioni in corso in questi giorni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza "confermano l'impegno costante del Governo italiano a fornire assistenza umanitaria e a proteggere le vite umane in contesti di drammatica crisi, come a Gaza". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sulla "complessa e articolata missione di evacuazione" riguarda circa 150 palestinesi, in cui si rimarca che "l'Italia rimane in prima linea per la stabilità e la pace, e continuerà a lavorare con determinazione per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti e garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e la liberazione degli ostaggi a Gaza".