Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraPalazzo Chigi, in prima linea per Gaza,150 palestinesi in Italia
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Palazzo Chigi, in prima linea per Gaza,150 palestinesi in Italia

Palazzo Chigi, in prima linea per Gaza,150 palestinesi in Italia

"Dal governo impegno costante per l'assistenza umanitaria"

"Dal governo impegno costante per l'assistenza umanitaria"

"Dal governo impegno costante per l'assistenza umanitaria"

Le due operazioni in corso in questi giorni per portare in Italia rifugiati palestinesi da Gaza "confermano l'impegno costante del Governo italiano a fornire assistenza umanitaria e a proteggere le vite umane in contesti di drammatica crisi, come a Gaza". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi sulla "complessa e articolata missione di evacuazione" riguarda circa 150 palestinesi, in cui si rimarca che "l'Italia rimane in prima linea per la stabilità e la pace, e continuerà a lavorare con determinazione per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti e garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e la liberazione degli ostaggi a Gaza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza