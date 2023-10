Pakistano espulso e portato in Cpr, è un rischio per la sicurezza?

Un giovane di 24 anni di nazionalità pakistana, nei confronti del quale era stata disposta l'espulsione dopo aver scontato una pena nel carcere di Corigliano Rossano, è stato trattenuto sul territorio nazionale e portato in un Centro di Permanenza per i Rimpatri, in considerazione dei suoi precedenti penali per istigazione o apologia a delinquere relativa a delitti di terrorismo e crimini contro l'umanità. Il trattenimento è stato disposto dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Il giovane era arrivato in Italia nel 2017 ed era stato più volte anche in Francia, ritenuto "socialmente pericoloso".