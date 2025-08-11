Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaGaza IsraeleTaglio IrpefAnticiclone e caldo
Acquista il giornale
Ultima oraPakistan: frana travolge volontari dopo alluvione, 9 morti
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Pakistan: frana travolge volontari dopo alluvione, 9 morti

Pakistan: frana travolge volontari dopo alluvione, 9 morti

Stavano riparando un canale danneggiato

Stavano riparando un canale danneggiato

Stavano riparando un canale danneggiato

Nove volontari sono rimasti uccisi e altri tre feriti sepolti da una frana durante i lavori di ripristino di un canale d'acqua danneggiato dall'alluvione nella regione di Gilgit, nel Kashmir occupato dal Pakistan. Lo riporta l'agenzia indiana Pti.

L'incidente è avvenuto domenica sera a Danyor Nullah, quando una massa di terra è crollata sugli operai, intrappolandone diversi sotto le macerie, ha riferito la polizia.

È stata dichiarata l'emergenza negli ospedali locali e sono state avviate le operazioni di soccorso con l'aiuto dei residenti.

Le autorità ospedaliere hanno confermato nove morti e hanno avvertito che altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Frana