Pagamento rate 3-5, lunedì cabina Pnrr

Aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata, verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata, verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata: sono i temi all'ordine del giorno della cabina di regia per il Pnrr convocata lunedì prossimo dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, a cui parteciperanno la premier Giorgia Meloni, "tutti i Ministri, i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per discutere dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano". Lo rende noto Palazzo Chigi. All'indomani della cabina di regia sul Pnrr convocata per lunedì, se ne terrà un'altra con le parti sociali, associazioni di categoria e sindacati. Si tratterà - viene spiegato - di un appuntamento articolato "in specifiche sessioni organizzate su base settoriale e dedicate".