Paesi nordici incontrano Zelensky, daremo supporto in più

Oggi i leader nordici e baltici incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Copenaghen per discutere di ulteriore supporto per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa: lo ha dichiarato l'ufficio del Primo Ministro danese Mette Frederiksen. "I capi di Stato e di governo discuteranno di come i paesi nordici e baltici possano garantire ulteriore supporto all'Ucraina in prima linea e in sede negoziale", si legge in una nota. "Gli attacchi russi sono attacchi dimostrativi. Putin dimostra la sua impunità. È solo a causa della mancanza di una pressione sufficiente, principalmente sull'economia di guerra della Russia, che questa aggressione continua", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima degli incontri.