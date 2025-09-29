Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piano Usa GazaElezioni MarcheRegionali Valle d'AostaMissili TomahawkFlotilla oggiSciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraPaesi arabi e islamici a favore del piano di Trump su Gaza
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Paesi arabi e islamici a favore del piano di Trump su Gaza

Paesi arabi e islamici a favore del piano di Trump su Gaza

Dichiarazione congiunta di 8 Stati, 'pronti a cooperare'

Dichiarazione congiunta di 8 Stati, 'pronti a cooperare'

Dichiarazione congiunta di 8 Stati, 'pronti a cooperare'

Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui accolgono con favore gli sforzi di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, dicendosi pronti a "cooperare positivamente" con gli Usa per finalizzare l'accordo e garantirne l'attuazione. Lo riporta Sky News.

"I ministri degli Esteri accolgono con favore l'annuncio di Trump sulla proposta di porre fine alla guerra, ricostruire Gaza, impedire lo sfollamento del popolo palestinese e promuovere una pace, nonché il suo annuncio che non consentirà l'annessione della Cisgiordania".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza