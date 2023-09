Padre uccide figlio in lite nel Bergamasco, arrestato

E' stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne Paolo Corna, arrestato ieri sera per aver ucciso a coltellate al termine di una lite il figlio 54enne Gianbattista Corna. Terminati i rilievi dei carabinieri il corpo della vittima è stato portato via dall'abitazione di via Castelrotto a Bottanuco, che non è stata sottoposta a sequestro. Il 77enne non ha opposto resistenza all'arresto, dopo aver avvisato lui stesso il 112 spiegando di aver accoltellato il figlio: tre i fendenti che gli avrebbe sferrato, anche se la conferma si avrà soltanto dall'autopsia che verrà disposta nei prossimi giorni. Nell'abitazione a pianterreno della palazzina teatro del delitto era presente anche la madre della vittima e moglie dell'arrestato. All'origine del delitto una lite per questioni di droga, essendo il figlio tossicodipendente. Già nel primo pomeriggio di ieri erano intervenuti i carabinieri per una prima lite, poi sedata.