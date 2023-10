Padre, 'Sta bene' la figlia americana rilasciata da Hamas

Il padre e nonno delle due americane rilasciate da Hamas ha parlato con la figlia e ha detto che "sta bene". Lo riferisce l'Associated Press. "Sta bene. Sta molto bene", ha detto Uri Raanan, che vive alla periferia di Chicago. Il 71enne ha detto di aver visto al telegiornale venerdì che Hamas stava liberando una madre e una figlia americane, e ha trascorso la giornata sperando che si riferissero a sua figlia, Judith Raanan, e sua nipote, la 17enne Natalie. Raanan ha anche spiegato che le due donne dovrebbero essere in viaggio per Tel Aviv e quindi negli Usa, in tempo per il 18esimo compleanno della nipote la settimana prossima. Intanto, il presidente americano Joe Biden ha parlato al telefono con le due donne, garantendo loro "il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti per riprendersi da questa terribile esperienza". Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato.