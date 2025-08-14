Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
14 ago 2025
Padre Romanelli 'a Gaza bombardamenti a tappeto e morti'

'Manca tutto: acqua, cibo, medicinali, energia'

Nella Striscia di Gaza "la situazione continua a essere molto grave, ci sono bombardamenti dappertutto, quindi morti e distruzione. Il pericolo per tutta la popolazione mette molta paura nei civili, che siamo la maggior parte dei cittadini della Striscia di Gaza, parlo di oltre un milione di persone nella sola città di Gaza". Lo afferma padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, in un videomessaggio alla Fondazione 'l'Isola che non c'è' che chiede di conferire il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. "A Gaza manca di tutto, manca cibo, acqua, medicinali, energia", scandice il parroco con tono provato.

