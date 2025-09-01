Lunedì 1 Settembre 2025

Padre Martin, "Leone come Francesco, aperto agli Lgbt"

Udienza in Vaticano con il gesuita, paladino della pastorale gay

Udienza in Vaticano con il gesuita, paladino della pastorale gay

Udienza in Vaticano con il gesuita, paladino della pastorale gay

Papa Leone ha ricevuto in udienza padre James Martin. Il gesuita è tra gli ecclesiastici maggiormente attivi nella pastorale per le persone Lgbt che questa settimana celebreranno il loro Giubileo.

"Cari amici: sono stato onorato e grato di incontrare il Santo Padre questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico, e mi ha commosso ascoltare lo stesso messaggio che ho sentito da Papa Francesco sui cattolici Lgbtq, che è un messaggio di apertura e accoglienza. Ho trovato Papa Leone sereno, gioioso e incoraggiante. Per me è stato un incontro profondamente consolante. Pregate per il Santo Padre!", ha scritto sui social padre Martin, al termine dell'incontro con Papa Leone XIV.

