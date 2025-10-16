Pacchetto misure su banche, 27,5% su riserve extraprofitti

E' un insieme di misure quello su banche e assicurazioni dal quale il governo conta di ricavare 4,4 miliardi di euro per la manovra. I provvedimenti, sui quali si starebbe ancora lavorando per limare i dettagli, comprenderebbero la norma per lo svincolo dei depositi creati nel passato con la norma che aveva come altra opzione la tassazione del 40% degli extraprofitti. In questo caso si starebbe propendendo per una tassazione del 27,5% che secondo i calcoli di questi giorni giorni farebbero 1,7 miliardi che si riducono a 1,3 se si applicano solo alle 9 più grandi banche.

Un'altra misura sarebbe un'eredità della passata manovra che consentiva di compensare una quota di reddito con le perdite pregresse per il 65%. Questo avrebbe permesso nel 2026 un recupero di 1,2 miliardi, che invece ora verrebbe limitato. Altre norme riguarderanno regole contabili. Nel pacchetto del contributo di banche e assicurazioni, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche un aumento di 2,5 punti dell'Irap che banche e assicurazioni già versano in misura maggiorata. Secondo quanto riporta il sito dell'Abi gli istituti bancari pagano ora il 5,45%. Per le assicurazioni il prelievo è ora al 5,9%.