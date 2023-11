Pa: Zangrillo, firma definitiva dirigenti dei ministeri

E' stato firmato il rinnovo del contratto dei dirigenti ministeriali. Lo annuncia il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo che sottolinea come, la sottoscrizione in via definitiva del Contratto collettivo di lavoro dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali, che riguarda circa 6.200 tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali, "conferma l'accelerazione impressa nell'ultimo anno alla chiusura dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019-2021".