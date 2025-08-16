Sabato 16 Agosto 2025

16 Agosto 2025

16 ago 2025
Otto palestinesi uccisi in raid israeliani su Gaza, 4 bambini

Otto palestinesi, tra cui 4 bambini, sono stati uccisi in attacchi israeliani al campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale, e nella zona di Mawasi al-Qarara, a nord di Khan Younis, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa che cita fonti dell'ospedale al-Awda di Nuseirat. Sei delle vittime, inclusi i quattro bambini, sono state uccise a seguito di un attacco israeliano contro un'abitazione nel campo profughi di Bureij.

