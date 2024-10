Ottava fumata nera del Parlamento sul giudice per la Consulta

Nuova fumata nera nel Parlamento in seduta comune, chiamato ad eleggere un giudice della Corte costituzionale in sostituzione dell'ex Presidente della Consulta, Silvana Sciarra, che ha concluso il proprio mandato l'11 novembre del 2023. Anche l'ottavo scrutinio si è infatti concluso senza alcuna elezione. Presenti e votanti 342, 9 i voti dispersi, 10 le schede nulle, 323 le schede bianche. Questo scrutinio avrebbe richiesto 363 voti per eleggere il giudice, vale a dire i tre quinti dei 605 parlamentari italiani.