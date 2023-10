Ostaggio liberato, 'ho attraversato l'inferno'

"Ho attraversato l'inferno. Non avremmo mai pensato che sarebbe successo". Lo ha detto Yocheved Lifshitz la donna di 85 anni liberata ieri sera da Hamas. "Mi hanno messo su una motocicletta, hanno fatto saltare in aria la recinzione elettronica che è costata 2,5 miliardi di dollari ma non è servita a nulla. Sono stata presa in ostaggio, non c'era distinzione tra vecchi e giovani. È stato molto doloroso. Mi hanno colpito le costole e mi hanno reso difficile respirare". "Abbiamo raggiunto un tunnel - ha aggiunto - poi abbiamo camminato per chilometri sulla terra bagnata, c'è un gigantesco sistema di tunnel, come ragnatele".