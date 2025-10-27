Ossigeno, un banner Unesco per le giornaliste minacciate

Quest'anno in vista della ricorrenza della Giornata mondiale dell'Onu per mettere fine all'impunità per i reati contro i giornalisti, ricorrenza che cade il 2 novembre, l'Unesco ha lanciato una campagna con l'obiettivo di segnalare a tutti i rischi che corrono le giornaliste, che sono un doppio bersaglio (in quanto donne e in quanto giornaliste). La campagna punta sulla pubblicazione fra il 28 ottobre e il 2 novembre a titolo gratuito sui giornali di un banner per fare crescere fra i lettori la consapevolezza di questo problema.

L'Unesco ha chiesto un aiuto (a titolo gratuito) per promuovere queste pubblicazioni in Italia a Ossigeno per l'informazione (www.ossigeno.info) che pubblicherà un post elencando gli aderenti e ringraziandoli collettivamente.