Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ossigeno, un banner Unesco per le giornaliste minacciate

27 ott 2025
27 ott 2025
Ossigeno, un banner Unesco per le giornaliste minacciate

Quest'anno in vista della ricorrenza della Giornata mondiale dell'Onu per mettere fine all'impunità per i reati contro i giornalisti, ricorrenza che cade il 2 novembre, l'Unesco ha lanciato una campagna con l'obiettivo di segnalare a tutti i rischi che corrono le giornaliste, che sono un doppio bersaglio (in quanto donne e in quanto giornaliste). La campagna punta sulla pubblicazione fra il 28 ottobre e il 2 novembre a titolo gratuito sui giornali di un banner per fare crescere fra i lettori la consapevolezza di questo problema.

L'Unesco ha chiesto un aiuto (a titolo gratuito) per promuovere queste pubblicazioni in Italia a Ossigeno per l'informazione (www.ossigeno.info) che pubblicherà un post elencando gli aderenti e ringraziandoli collettivamente.

© Riproduzione riservata