Ospedale al-Shifa, senza servizi essenziali

L'ospedale al-Shifa, il principale di Gaza, è rimasto senza corrente elettrica, né internet, né acqua né forniture mediche. Lo ha affermato oggi il suo direttore Muhammad Abu Salmiya, come riportato da Haaretz. ''Quello che posso dire - ha aggiunto - è che abbiamo cominciato a perdere vite di pazienti. Ogni minuto c'è chi muore: malati, feriti e anche bambini negli incubatori''. In precedenza era stato riferito che l'esercito israeliano è appostato nelle immediate vicinanze.