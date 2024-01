Oscar, Triet, Nolan, Lanthimos in lizza per la miglior regia

I migliori registi candidati all'Oscar 2024 sono Justine Triet di Anatomia di una Caduta, Jonathan Glazer, di The Zone of Interest, Yorgos Lanthimos di Povere Creature!, Christopher Nolan per Oppenheimer e Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon. Fuori Greta Gerwig di Barbie che era stata data tra i papabili. Per Scorsese è la decina candidatura. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.