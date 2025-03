Oscar 2024: 'No Other Land' vince il miglior documentario, focus sulla resistenza palestinese

L'Oscar per il miglior documentario alla 97/a edizione dei premi è andato a 'No Other Land' Diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham. "L'Oscar a No Other lad e' una grande vittoria per un documentario che negli Usa non ha trovato un distributore: 'Siamo intrecciati. Non saremo mai sicuri se gli altri non saranno sicuri", hanno detto Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham accettando il premio e chiedendo al mondo di fermare "la pulizia etica" del popolo palestinese. Tanti gli applausi al Dolby Theatre e nella sala stampa. Il film documenta la distruzione della comunità palestinese di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, da parte dell'esercito israeliano. No Other Land, in Italia distribuito da Wanted, si focalizza sulla resistenza degli abitanti e sull'alleanza inaspettata tra Basel Adra, un attivista palestinese, e Yuval Abraham, un giornalista israeliano. Presentato in anteprima alla Berlinale 2024, ha vinto il premio per il miglior documentario.