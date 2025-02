Oscar 2024: Il tappeto rosso torna a Hollywood per la 97/a edizione

La 97/a edizione degli Oscar rispetta la tradizione. È rosso il tappeto che si snoda per circa 300 metri sull'Hollywood Boulevard fino al Dolby Theatre, dove domenica 2 marzo si assegneranno gli Academy Awards. La cerimonia per la stampa accreditata durante cui si srotola la moquette si è tenuta a Los Angeles. Il comico Conan O'Brien, che quest'anno prende il testimone dopo Jimmy Kimmel, ha srotolato il primo pezzo di moquette, lamentando di essere già stanco e troppo poco muscoloso per un compito simile. Dopo pochi metri si è fermato e si è sdraiato sul tappeto arrotolato a prendere fiato (e fotografie). Due anni fa, la moquette dove i divi del cinema sfilano e rilasciano interviste prima di prendere posto in platea aveva un color champagne: troppo chiaro per evitare le macchie. Così, Hollywood era tornata alla più tradizionale colorazione rossa, che dal 1961 è sinonimo della notte più importante nella città del cinema. Sono color panna il tendone e i drappi che circondano la passerella, già chiusa a curiosi e pedoni senza accredito.