Orsini, 'preoccupa anche l'ipotesi dei dazi Usa al 10%'

"Siamo preoccupati ovviamente del tema dei dazi: è ovvio che anche il 10% ci preoccupa, perché sommandolo con la svalutazione del dollaro per l'impresa italiana è comunque un peso importante", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dal settimo forum bilaterale con gli industriali francesi di Medef.

"Dobbiamo fare un'analisi dettagliata - avverte - perché ci saranno settori che riusciranno comunque ad essere performanti ed a continuare a vendere i propri prodotti verso gli Stati Uniti ma dobbiamo mettere in atto, comunque, per alcuni settori, politiche di sostegno per poter fare in modo che anche quei settori che saranno in difficoltà possano essere competitivi".