I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
13 ott 2025
Orsini, 'nella manovra manca la parola crescita'

'E' fondamentale per creare certezza'

"Credo che manca molto la parola crescita nella legge di Bilancio che stiamo affrontando". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Assolombarda. "La parola crescita - ha aggiunto - è fondamentale per creare certezza. Apprezzo il lavoro fatto dal ministro Giorgetti sul contenimento dei conti pubblici. Ma la crescita si fa con investimenti. Investimenti che ci servono per essere competitivi. Noi abbiamo l'obbligo per essere più competitivi".

Confindustria