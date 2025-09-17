Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
17 set 2025
Orsini: 'Evitare che la manovra non sia assalto alla diligenza'

"La produttività del manifatturiero, locomotiva del Paese, torna ad arretrare", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Alla vigilia della manovra - dice dal roadshow di Confindustria e Cdp - quello che ci preme è evitare l'assalto alla diligenza e lavorare con il governo per - ribadisce - un piano triennale da 8 miliardi l'anno per sostenere gli investimenti, a partire da quelli in innovazione e digitalizzazione, con incentivi stabili, estendendo le semplificazioni burocratiche della Zes unica a tutta Italia". Serve "sostenere la patrimonializzazione e ridurre il carico fiscale delle imprese, confermare e rafforzare il Fondo di Garanzia per le pmi, prevedere misure per attivare i risparmi di famiglie e investitori istituzionali".

