Orsini: 'Confindustria lavora con il Governo per la crescita'

"Confindustria lavora con il Governo per la crescita, deve lavorare con il Governo per la crescita: è quello che stiamo facendo", sottolinea il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rispondendo ad una domanda sul confronto sulla manovra "Ho fatto un incontro ieri con il Presidente del Consiglio, la settimana scorsa con il ministro Giorgetti che continueremo a incontrare, stamattina ho visto il ministro Urso" "Abbiamo portato delle istanze", dice ribadendo le proposte degli industriali, dall'assemblea di Confindustria Umbria. Il tema di fondo è "lo stop degli investimenti che ha generato una fermata dell'industria. Stiamo spingendo la via degli investimenti", dice.