Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sarkozy in carcereVertice Usa RussiaTifosi Napoli arrestatiManovra 2026Btp ValoreCambio ora
Acquista il giornale
Ultima oraOrdini per Bpt valore a 3,5 miliardi nel secondo giorno di asta
21 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ordini per Bpt valore a 3,5 miliardi nel secondo giorno di asta

Ordini per Bpt valore a 3,5 miliardi nel secondo giorno di asta

Emissione riservata ai piccoli risparmiatori

Emissione riservata ai piccoli risparmiatori

Emissione riservata ai piccoli risparmiatori

Il Btp Valore a circa due ore dalla chiusura della seconda giornata di raccolta registra ordini per oltre 3,5 miliardi di euro. L'asta, dedicata solo ai piccoli risparmiatori, si chiuderà venerdì 24 alle ore 13 salvo esaurimento anticipato dell'offerta. I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla sesta emissione, sono pari 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi si sapranno al termine del collocamento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsabtp